Основам российской государственности студентов начнут учить с сентября 2023 года

Первый – выпускники школ слабо представляют политическое устройство страны «вплоть до того, зачем нужна Госдума и чем она занимается, не говоря уж о Совете Федерации», сказала она. Второй пробел, по ее словам, состоит в том, что выпускники и их родители выбирают вуз по принципу, что сейчас «модно», а не что будет «модно» через пять лет.