Основам российской государственности студентов начнут учить с сентября 2023 года

Основам российской государственности студентов начнут учить с сентября 2023 годаЭксперты проекта «ДНК России» рассказали, зачем это нужно
Курс основ российской государственности начнут преподавать для студентов общественных наук уже с сентября. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, занимающихся разработкой курса.
В рамках его подготовки в конце февраля в Томске пройдет первая конференция, на которую соберут ученых в области общественных наук для обсуждения содержания и методики преподавания курса, сказал «Ведомостям» научный руководитель проекта «ДНК России», политтехнолог Андрей Полосин. Такие мероприятия будут проходить во всех федеральных округах и в марте.
Организаторами помимо «ДНК России» выступит Минобрнауки и общество «Знание».
Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова рассказала о пробелах в преподавании общественных наук.
Первый – выпускники школ слабо представляют политическое устройство страны «вплоть до того, зачем нужна Госдума и чем она занимается, не говоря уж о Совете Федерации», сказала она. Второй пробел, по ее словам, состоит в том, что выпускники и их родители выбирают вуз по принципу, что сейчас «модно», а не что будет «модно» через пять лет.
Поэтому курс основ российской государственности призван заполнить это, добавила она. А третий пробел, по словам Соколовой, – это противоречия между ценностными моделями.
Сейчас нужны механизмы горизонтального доверия, в том числе межпоколенческие, считает Соколова. По ее мнению, требуется договариваться об общей ценностной канве, хотя это и сложно: «Есть прошлое, откуда берем то, что нас делает сильнее. Настоящее, к которому мы приспосабливаемся. И будущее, куда мы стремимся, взяв самое лучшее».
Полосин, в свою очередь, назвал четыре «ценностные константы», на которых может строиться российское мировоззрение: «свой путь» у России, «мессианство» (наличие своей цели), адаптивность и общинность. Касаясь «мессианства», Полосин сказал, что действия государства преследуют не только сиюминутные цели, но и долгосрочные. «Если ты спасаешь другого, то ты русский, а если спасаешь себя, то ты уже другой», – заявил он.
По словам Полосина, для выработки концепции марксизма «потребовалось сто лет», поэтому и обсуждение российского мировоззрения – работа вдолгую. «Ведомости» писали, что 8 февраля начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев совместно с Полосиным написали статью, где попытались разъяснить, о чем будет курс основ российской государственности.
От того, какие смыслы будут заложены в курс основ российской государственности, зависит не только получение знаний студентами, но и «будущее страны – ни больше ни меньше», заявил председатель совета директоров ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Он считает, что курс будет иметь «мощную воспитательную функцию». Шутов также сказал, что сейчас разрабатывается четвертое поколение государственных образовательных стандартов по политологии, будет создан новый учебник по этой науке.
Правда, он напомнил о печальном опыте «научного коммунизма» и посоветовал не попадать в ту же самую ловушку, поэтому предложил курс основ российской государственности преподавать через современные формы подачи материала.
Выступила на круглом столе и представитель Минобрнауки – замдиректора департамента молодежной политики Анна Брайнес. По ее мнению, курс основ российской государственности позволит ответить молодым людям на вопросы «кто я? что я? какова моя миссия?», а также «сформировать образ будущего для молодежи».
«Ведомости» писали, что идея курса основ русской государственности принадлежит внутриполитическому блоку Кремля – он создается по аналогии с курсом «Разговоры о важном» для школьников. На Госсовете по молодежной политике 22 декабря президент официально предложил ввести «основы» в программу вузов, а 29 января поручил Минобрнауки до 1 августа разработать и включить предмет в образовательные программы вузов.