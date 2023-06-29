Суд во второй раз вернул в Генпрокуратуру уголовное дело о контрактах ОАК для летного отряда «Россия»

В конце августа 2019 г., почти через год после ареста Герасимова, следствие изменило ему обвинение с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). В качестве максимального наказания по данной статье УК предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет (по обвинению в мошенничестве – до 10 лет). Таким образом следствие пришло к выводу, что Герасимов не занимался хищением бюджетных средств, но допустил его, недобросовестно выполняя должностные обязанности. Тогда же Герасимову изменили меру пресечения, освободив его из СИЗО «Лефортово». В отношении двух других фигурантов обвинение в мошенничестве осталось. Позже их также выпустили из СИЗО под домашний арест, а со временем – под подписку о невыезде.