Суд во второй раз вернул в Генпрокуратуру уголовное дело о контрактах ОАК для летного отряда «Россия»Защита курировавшего в госкорпорации самолеты офицера рассчитывает на прекращение дела
Во вторник Мещанский районный суд Москвы во второй раз вернул прокуратуре уголовное дело в отношении бывшего вице-президента ОАК по авиации спецназначения Сергея Герасимова. Как сообщили «Ведомостям» в суде, в этот раз о возвращении «для устранения препятствий рассмотрения дела» просил гособвинитель. Судья Елена Каракешишева, уже два с 2,5 года рассматривающая дело Герасимова, удовлетворила ходатайство, отметив в своем решении, что обвинение не сформулировало точную сумму причиненного ущерба, рассказал «Ведомостям» адвокат Эдуард Чургулия.
Герасимова задержали в октябре 2018 г. в результате расследования с участием ФСО, ФСБ и Главного управления по особо важным делам СК России, обвинив в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при заключении госконтрактов на отделку самолетов Специального летного отряда (СЛО) «Россия». Басманный суд Москвы заключил его в СИЗО по ходатайству следствия, которое настаивало, что обвиняемый среди прочего «знаком с методами и способами конспирации, был высокопоставленным сотрудником силовых структур».
Герасимов – выпускник Ставропольского высшего военного авиационного училища, по специальности летчик-инженер. С 1995 г. служил в пограничной службе ФСБ России, а с 1998 по 2014 г. – в Федеральной службе охраны (ФСО). Уволившись из ФСО, он стал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами, а в 2018 г. – вице-президентом, курирующим авиацию специального назначения. Герасимов вошел в состав правления корпорации. Как уверяли источники РБК, в 2018 г. топ-менеджер получил предложение вернуться в ФСО, из-за чего и была инициирована проверка его деятельности в ОАК силами оперативного управления ФСО, затем материалы были переданы в ФСБ, а СК по ним возбудил уголовное дело.
Вместе с Герасимовым были арестованы гендиректор компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и ее исполнительный директор Сергей Давыдов. Как уточняла в суде защита Романюка, именно эта компания много лет оборудовала самолеты для президента, министра обороны и других высокопоставленных лиц. Все они отрицали вину с самого начала. Следствие обвинило Герасимова, Романюка и Давыдова в хищении 174 млн руб. бюджетных средств. По версии СК, именно на такую сумму была завышена стоимость контракта ОАК с «Вемина Авиапрестижем» на обустройство новых интерьеров в трех самолетах Як-43 СЛО «Россия» управделами президента (вся сумма контракта – 375 млн руб.).
За год до этого по обвинению в хищениях на закупках по завышенным ценам на условные сроки были осуждены руководители и сотрудники СЛО «Россия», включая экс-главу СЛО Ярослава Одинцева. Серия расследований вокруг авиаотряда началась после назначения весной 2017 г. начальником транспортного управления управделами президента генерал-майора ФСБ Андрея Тюкова, ранее возглавлявшего управление «М» ФСБ России.
В конце августа 2019 г., почти через год после ареста Герасимова, следствие изменило ему обвинение с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). В качестве максимального наказания по данной статье УК предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет (по обвинению в мошенничестве – до 10 лет). Таким образом следствие пришло к выводу, что Герасимов не занимался хищением бюджетных средств, но допустил его, недобросовестно выполняя должностные обязанности. Тогда же Герасимову изменили меру пресечения, освободив его из СИЗО «Лефортово». В отношении двух других фигурантов обвинение в мошенничестве осталось. Позже их также выпустили из СИЗО под домашний арест, а со временем – под подписку о невыезде.
В 2020 г. Мещанский суд, рассматривая дело в первый раз, вернул его генпрокурору с указанием, что обвинение основано на заключении товароведческой экспертизы, проведенной ненадлежащим лицом. Выяснилось, что привлеченный следствием в качестве эксперта начальник отдела департамента аудита госконтрактов Минобороны Сергей Веретин был уволен со службы до начала производства экспертизы. Однако обвинение обжаловало это решение в Мосгорсуде, который вернул дело в первую инстанцию и указал, что эксперт был привлечен по согласованию с заместителем министра обороны как обладающий необходимыми знаниями.
Как писал «Коммерсантъ», в материалах дела готовые интерьеры самолетов сравнивались с дизайн-проектом, изучалась цветовая гамма полов, освещение, а также образцы кожи для кресел. Среди прочего эксперт пришел к выводу, что вместо заявленной бычьей кожи в самолетах для первых лиц якобы была использована козлиная.
Все обвинение действительно упиралось в экспертизу, объяснил «Ведомостям» адвокат Чургулия. Когда дело дошло до суда, защита добилась назначения альтернативной экспертизы, которая показала, что реальная стоимость работ по отделке Як-43 составила не менее 368 млн руб. Чургулия напомнил «Ведомостям», что дело в отношении его подзащитного может быть прекращено за истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности за преступления средней тяжести, но защита рассчитывает на прекращении дела за отсутствием события преступления.