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Суд приговорил бизнесмена за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банка

Вице-президента Active CIS Руслана Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом
Максим Солопов
Вице-президента Active CIS Руслана Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом / Валерий Шарифулин / ТАСС

Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). Судья Дмитрий Неудахин также удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 млрд руб. Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. По версии следствия, Кряжев вместе со старшим партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем получили кредитные средства, заранее планируя их похитить, уточнил в беседе с «Ведомостями» собеседник, знакомый с ходом расследования. В апреле 2020 г. Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а дело в отношении его выделено в отдельное производство.

В понедельник Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Год с момента возбуждения уголовного дела в октябре 2019 г. он провел под домашним арестом, остальное время – под подпиской о невыезде. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. 18 августа, в день рождения Кряжева, обвинение запросило ему 9 лет лишения свободы. В итоге из назначенных судом 4,5 года лишения свободы бизнесмену предстоит провести четыре (год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии общего режима).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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