Суд приговорил бизнесмена за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банка

В понедельник Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Год с момента возбуждения уголовного дела в октябре 2019 г. он провел под домашним арестом, остальное время – под подпиской о невыезде. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. 18 августа, в день рождения Кряжева, обвинение запросило ему 9 лет лишения свободы. В итоге из назначенных судом 4,5 года лишения свободы бизнесмену предстоит провести четыре (год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии общего режима).