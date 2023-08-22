Суд приговорил бизнесмена за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банка

Суд приговорил бизнесмена за хищение 2,5 млрд рублей у Альфа-банкаВице-президента Active CIS Руслана Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом
Савеловский суд Москвы приговорил совладельца группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к 4,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 154.1 УК). Судья Дмитрий Неудахин также удовлетворил иск о возмещении ущерба в 2,5 млрд руб. Альфа-банку, выступающему в качестве потерпевшей стороны. По версии следствия, Кряжев вместе со старшим партнером по бизнесу Сергеем Пресняковым обманным путем получили кредитные средства, заранее планируя их похитить, уточнил в беседе с «Ведомостями» собеседник, знакомый с ходом расследования. В апреле 2020 г. Пресняков был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а дело в отношении его выделено в отдельное производство.
В понедельник Кряжев самостоятельно пришел на оглашение приговора. Год с момента возбуждения уголовного дела в октябре 2019 г. он провел под домашним арестом, остальное время – под подпиской о невыезде. В Савеловском суде процесс над Кряжевым шел два с половиной года. 18 августа, в день рождения Кряжева, обвинение запросило ему 9 лет лишения свободы. В итоге из назначенных судом 4,5 года лишения свободы бизнесмену предстоит провести четыре (год домашнего ареста зачтется как полгода отбытого срока в колонии общего режима).