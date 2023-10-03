Депутаты готовят поправки к закону об информсистеме в ЖКХ

Депутаты готовят поправки к закону об информсистеме в ЖКХОни хотят перевести общие собрания собственников в онлайн-формат
Комитет Госдумы (ГД) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству готовит поправки во внесенные в августе правительственные законопроекты по оптимизации и обновлению государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, запущенной в 2016 г. Об этом «Ведомостям» рассказали члены комитета по строительству и участники закрытого совещания, посвященного модернизации этой системы и прошедшего в нижней палате 29 сентября.
Рассмотрение двух правительственных законопроектов, вносящих поправки в закон «О государственной информационной системе ЖКХ» и в Жилищный кодекс, в первом чтении запланировано на ноябрь 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель профильного комитета. Для рассмотрения их во втором чтении комитет по строительству и ЖКХ предложит свои изменения, они будут опубликованы на сайте ГД на следующей неделе, добавил собеседник «Ведомостей».