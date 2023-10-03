Депутаты готовят поправки к закону об информсистеме в ЖКХ

Рассмотрение двух правительственных законопроектов, вносящих поправки в закон «О государственной информационной системе ЖКХ» и в Жилищный кодекс, в первом чтении запланировано на ноябрь 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель профильного комитета. Для рассмотрения их во втором чтении комитет по строительству и ЖКХ предложит свои изменения, они будут опубликованы на сайте ГД на следующей неделе, добавил собеседник «Ведомостей».