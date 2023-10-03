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Депутаты готовят поправки к закону об информсистеме в ЖКХ

Они хотят перевести общие собрания собственников в онлайн-формат
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы (ГД) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству готовит поправки во внесенные в августе правительственные законопроекты по оптимизации и обновлению государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, запущенной в 2016 г. Об этом «Ведомостям» рассказали члены комитета по строительству и участники закрытого совещания, посвященного модернизации этой системы и прошедшего в нижней палате 29 сентября.

Рассмотрение двух правительственных законопроектов, вносящих поправки в закон «О государственной информационной системе ЖКХ» и в Жилищный кодекс, в первом чтении запланировано на ноябрь 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель профильного комитета. Для рассмотрения их во втором чтении комитет по строительству и ЖКХ предложит свои изменения, они будут опубликованы на сайте ГД на следующей неделе, добавил собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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