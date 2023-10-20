Минстрой восстановит 7413 объектов в новых регионах до конца 2023 года

Минстрой восстановит 7413 объектов в новых регионах до конца 2023 годаИз них 151 здание будут строить заново
До конца 2023 г. Минстрой планирует восстановить 7413 объектов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, из них 151 придется строить заново. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента реализации специального инфраструктурного проекта Минстроя Александр Корж. «Цифры гуляют, фронт у нас двигается, две деревни, например, освободили – мы их сразу берем к себе, поэтому на сегодняшний день это самая [актуальная] цифра», – добавил он.
В частности, 4018 объектов – это многоквартирные дома (МКД), 39 из которых будут строиться заново, также восстановят 238 объектов индивидуального жилищного строительства. Планируется восстановить 1652 объектов ЖКХ, среди которых 78 будут построены заново. 951 объект социально-культурного и бытового назначения (СКБ) восстановят, 27 построят.
Отремонтировать собираются 402 объекта инфраструктуры, два построят с нуля. Восстановят 68 административных зданий, строительство новых пока не планируется, благоустроят 22 объекта. Также будут отремонтированы здания под 82 МФЦ, два построят заново. Всего в период с 2022 по 2025 г. существует план восстановить и построить 16 000 объектов, следует из презентации о ходе выполнения специального инфраструктурного проекта Минстроя РФ (есть в распоряжении «Ведомостей»). Объемы финансирования проекта не раскрываются.
На 13 октября уже восстановлено 4492 объекта: из них 2262 – МКД (28 новых объектов), 492 объекта СКБ (12 отстроили заново), 1191 объект ЖКХ (52 новых), 38 административных зданий, 268 объектов инфраструктуры, 76 МФЦ, четыре объекта производственно-предпринимательской деятельности, благоустроили 14 объектов (построили три новых). Таким образом, сейчас план выполнен на 60,6%, говорится в документе.
Мариуполь стоит на 3-м месте по количеству восстановленных объектов – их 814. Всего в Донецке восстановили 2285 объектов (не включая Мариуполь) – это рекордсмен по количеству восстановленных зданий, на 2-м месте ЛНР – 1087. В луганской Северодонецкой агломерации таких объектов 154. В Запорожской области восстановили 122 здания. Меньше всего отремонтировали в Херсонской области – всего 30 объектов.
В 2022 г. восстановили и построили 3790 объектов. Говоря о планах Минстроя на 2024 г., Корж напомнил, что принята госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей»: уже есть ориентировочные цифры по тому, сколько населенных пунктов надо привести в соответствие с детальной разбивкой на регионы.
«Ведомости» писали, что на реализацию программы в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. федеральных средств. Главная цель Минстроя – доведение новых регионов к 2030 г. до общероссийского уровня жизни, добавил Корж в ходе обсуждения интеграции этих субъектов.
В 2023 г. по программе «Единого заказчика» строительство порядка 1000 объектов полностью завершили, хотя изначально в 2022 г. ставилась задача подготовки 400 объектов к зиме, поделился в ходе обсуждения гендиректор «Единого заказчика» Карен Оганесян. В прошлом году в основном шло новое строительство, что было связано с необходимостью обеспечить людей жильем, пояснил он.
В прошлом году с нуля построили 54 МКД на 3782 квартиры, рассказал Оганесян. Строить в Северодонецкой агломерации тяжело, поделился он: «Линия фронта составляет от 3 до 17 км, т. е. фактически мы работаем там в зоне видимости».
Одной из главных сложностей при начале работы в новых регионах в прошлом году было огромное количество бытового и строительного мусора, добавил Оганесян. Кроме того, было много зданий с «недоремонтом»: основные жилые дома и соцобъекты не ремонтировалось, например 95% лифтов в Мариуполе не работали, пояснил он. «По сути, в прошлом году [заходя] в ДНР и ЛНР мы заходили в чужое государство, у нас и законодательство не соответствовало. <...> Все не так гладко было и легко, это все прекрасно понимают», – подтвердил Корж.
Основное отличие подготовки зданий к отопительному сезону в 2023 г. от 2022 г. заключается в наличии большего количества времени: например, сейчас в Мариуполе не просто латают котельные, но уже ведется глобальная реконструкция и строительство, дополнил заместитель гендиректора «Фонда развития территорий» Константин Востриков.
Всего компания в период 2023–2024 гг. планирует восстановить 25 котельных и 18 км тепловых сетей, добавил он. «[Учитывая] изношенность коммунальной инфраструктуры, состояние объектов теплоснабжения и водоснабжения, надо формировать стратегические программы развития, для того чтобы к 2030 г. <...> качество коммунальных услуг вышло на общероссийский уровень», – подчеркнул он.
Жилье в новых регионах покупают не только местные жители, но и российские строители и военные, которые хотят остаться «либо на реабилитацию, либо на покой, либо на отдых на море», рассказал директор компании «Роскапстрой-НР», созданной по поручению Минстроя для выполнения функций генподрядчика и техзаказчика в новых субъектах Ильдар Шарипов. Сейчас очень большой спрос на квартиры в Мариуполе и в других прибрежных городах – «это сейчас действительно денежное место», заключил он. Компания планирует построить еще несколько МКД для последующей реализации квартир по программе льготного ипотечного кредитования.