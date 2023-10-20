Минстрой восстановит 7413 объектов в новых регионах до конца 2023 года

Одной из главных сложностей при начале работы в новых регионах в прошлом году было огромное количество бытового и строительного мусора, добавил Оганесян. Кроме того, было много зданий с «недоремонтом»: основные жилые дома и соцобъекты не ремонтировалось, например 95% лифтов в Мариуполе не работали, пояснил он. «По сути, в прошлом году [заходя] в ДНР и ЛНР мы заходили в чужое государство, у нас и законодательство не соответствовало. <...> Все не так гладко было и легко, это все прекрасно понимают», – подтвердил Корж.