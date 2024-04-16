/ Общество

Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствами

Эти сведения будут использоваться для наблюдения за такими людьми, следует из поддержанного правительством законопроекта
Анна Киселева
Валерий Мельников / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать по запросу полиции сведения, составляющие врачебную тайну, о представляющих опасность пациентах, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами и находящихся под административным надзором. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.

Полицейские, в частности, будут получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы (поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья») и с психрасстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение. Помимо этого сотрудникам будут доступны данные о пациентах с хроническими и затяжными психрасстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.

Подготовленный Минздравом по просьбе МВД документ также вносит изменения в законы «О полиции» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Согласно предложенным изменениям в последний, сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать «в наблюдении за пациентами», а также обмениваться данными о них с медицинскими организациями.

Медицинская информация будет передаваться через информсистему межведомственного взаимодействия по аналогии с механизмом обмена сведениями о владельцах оружия, об оформленных заключениях по итогам медосвидетельствования и т. д., сказано в пояснительной записке к законопроекту. Перечень таких передаваемых данных установят совместным приказом Минздрав и МВД.

Также потребуется принятие двух приказов Минздрава и постановления правительства о правилах ведения регистра страдающих психрасстройствами лиц, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение или назначено принудительное лечение.

Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов. По его словам, например, важно, чтобы в случае, когда такой гражданин не явился на очередной прием в рамках диспансерного наблюдения, правоохранительные органы могли оказать содействие в его поиске в рамках работы по профилактике правонарушений. Подзаконные акты, которыми будет установлен порядок передачи данных о таких пациентах, будут размещены в интернете для общественного обсуждения, добавил он.

Проектом федерального закона закрепляются основания для определения критериев наличия у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, склонности к совершению общественно опасных действий, сказано в пояснительной записке.

Когда врачебная тайна может быть раскрыта

Основанием для раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев.

Ежегодно невменяемыми лицами совершается порядка 7000 общественно опасных деяний – такие данные со ссылкой на МВД приводились в ноябрьском докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами». Кроме этого, «практически треть всех преступлений, или почти 270 000 (32%), совершается под воздействием алкоголя или наркотиков», говорилось в докладе. Отдельную статистику по лицам, совершившим преступления и страдающим при этом психиатрическими расстройствами, не ведет ни Генпрокуратура, ни МВД, говорила «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. 

Диспансерное наблюдение, согласно ст. 27 закона «О психиатрической помощи», устанавливается и прекращается комиссией психиатров за страдающими хроническим и затяжным психическим расстройством людьми с тяжелыми или частыми обострениями. Под ним понимается наблюдение за состоянием психического здоровья человека через регулярные осмотры врачом-психиатром и оказание необходимой медицинской и социальной помощи, поясняла партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Как поясняла психиатр Елизавета Жесткова, на практике такие пациенты посещают диспансер раз в месяц, в случае пропуска врач звонит им или приходит на дом. Данный подход позволяет не ограничивать людей по диагнозу, а следить за состоянием пациента, считает врач. К диагнозам, при которых человек гипотетически может представлять угрозу для общества, относятся определенные формы шизофрении и некоторые особо тяжелые формы биполярного расстройства (в частности, маниакальное психотическое состояние), перечислила она.

Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что принятие закона не сделает перечисленные в нем категории более уязвимыми, в том случае если они выполняют все предписания и не нарушают закон. В противном же случае сотрудники полиции должны будут оказывать поддержку медорганизациям и способствовать предотвращению общественно опасных проявлений, сказал он «Ведомостям».

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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