Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствами

Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствамиЭти сведения будут использоваться для наблюдения за такими людьми, следует из поддержанного правительством законопроекта
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать по запросу полиции сведения, составляющие врачебную тайну, о представляющих опасность пациентах, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами и находящихся под административным надзором. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.
Полицейские, в частности, будут получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы (поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья») и с психрасстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение. Помимо этого сотрудникам будут доступны данные о пациентах с хроническими и затяжными психрасстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.
Подготовленный Минздравом по просьбе МВД документ также вносит изменения в законы «О полиции» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Согласно предложенным изменениям в последний, сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать «в наблюдении за пациентами», а также обмениваться данными о них с медицинскими организациями.
Медицинская информация будет передаваться через информсистему межведомственного взаимодействия по аналогии с механизмом обмена сведениями о владельцах оружия, об оформленных заключениях по итогам медосвидетельствования и т. д., сказано в пояснительной записке к законопроекту. Перечень таких передаваемых данных установят совместным приказом Минздрав и МВД.
Также потребуется принятие двух приказов Минздрава и постановления правительства о правилах ведения регистра страдающих психрасстройствами лиц, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение или назначено принудительное лечение.
Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов. По его словам, например, важно, чтобы в случае, когда такой гражданин не явился на очередной прием в рамках диспансерного наблюдения, правоохранительные органы могли оказать содействие в его поиске в рамках работы по профилактике правонарушений. Подзаконные акты, которыми будет установлен порядок передачи данных о таких пациентах, будут размещены в интернете для общественного обсуждения, добавил он.
Проектом федерального закона закрепляются основания для определения критериев наличия у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, склонности к совершению общественно опасных действий, сказано в пояснительной записке.
Когда врачебная тайна может быть раскрыта
Основанием для раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев.
Ежегодно невменяемыми лицами совершается порядка 7000 общественно опасных деяний – такие данные со ссылкой на МВД приводились в ноябрьском докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами». Кроме этого, «практически треть всех преступлений, или почти 270 000 (32%), совершается под воздействием алкоголя или наркотиков», говорилось в докладе. Отдельную статистику по лицам, совершившим преступления и страдающим при этом психиатрическими расстройствами, не ведет ни Генпрокуратура, ни МВД, говорила «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
Диспансерное наблюдение, согласно ст. 27 закона «О психиатрической помощи», устанавливается и прекращается комиссией психиатров за страдающими хроническим и затяжным психическим расстройством людьми с тяжелыми или частыми обострениями. Под ним понимается наблюдение за состоянием психического здоровья человека через регулярные осмотры врачом-психиатром и оказание необходимой медицинской и социальной помощи, поясняла партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.
Как поясняла психиатр Елизавета Жесткова, на практике такие пациенты посещают диспансер раз в месяц, в случае пропуска врач звонит им или приходит на дом. Данный подход позволяет не ограничивать людей по диагнозу, а следить за состоянием пациента, считает врач. К диагнозам, при которых человек гипотетически может представлять угрозу для общества, относятся определенные формы шизофрении и некоторые особо тяжелые формы биполярного расстройства (в частности, маниакальное психотическое состояние), перечислила она.
Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что принятие закона не сделает перечисленные в нем категории более уязвимыми, в том случае если они выполняют все предписания и не нарушают закон. В противном же случае сотрудники полиции должны будут оказывать поддержку медорганизациям и способствовать предотвращению общественно опасных проявлений, сказал он «Ведомостям».
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский