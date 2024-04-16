Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствами

Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов. По его словам, например, важно, чтобы в случае, когда такой гражданин не явился на очередной прием в рамках диспансерного наблюдения, правоохранительные органы могли оказать содействие в его поиске в рамках работы по профилактике правонарушений. Подзаконные акты, которыми будет установлен порядок передачи данных о таких пациентах, будут размещены в интернете для общественного обсуждения, добавил он.