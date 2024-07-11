Отец или не отец – решит Конституционный суд

В жалобе Мамедовой есть очень существенные процедурные и процессуальные недочеты, которые позволят по формальным основаниям отказать заявителю, отмечает юрист в сфере конституционного права Иван Брикульский, также указывая на то, что не пройден этап Верховного суда. Кроме того, не соблюдены все требования жалобы по форме, нет обоснования допустимости. «Фактически все сводится к несогласию с конкретными правоприменительными решениями в вопросах отцовства, а это не входит в предмет КС», – заметил Брикульский. Иными словами, сказал юрист, чтобы КС пошел навстречу заявительнице, ему придется вмешаться в компетенцию ординарных судов по вопросам установления фактов, чего суд не может делать ни в силу Конституции, ни законов.