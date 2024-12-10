Объемы тендеров на закупку больницами IT-продуктов на базе ИИ не растут

По итогам 2023 г. в каждом субъекте, согласно целям федпроекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», должно быть внедрено не менее одного медизделия с ИИ, к концу 2024 г. – не менее трех. В прошлом году 84 региона (из 89 с учетом ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) внедрили в практику 106 медизделий с ИИ, рассказал «Ведомостям» представитель Минздрава России. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 17 апреля 2024 г. устанавливает ежегодное минимальное количество внедренных медицинских ИИ-сервисов в регионах вплоть до 2030 г., напомнил Гомболевский.