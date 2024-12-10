Объемы тендеров на закупку больницами IT-продуктов на базе ИИ не растут

Объемы тендеров на закупку больницами IT-продуктов на базе ИИ не растутЭто в том числе связано с переходом регионов на платформу с бесплатным доступом
Российские больницы за 11 месяцев 2024 г. разместили тендеры на приобретение медицинских IT-решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) на общую сумму 514,3 млн руб. Она практически сопоставима с суммой госзакупок за аналогичный период прошлого года – 530,5 млн руб. К такому выводу пришли специалисты поисково-аналитической системы «Тендерплан» («Ведомости» ознакомились с исследованием).
Почти 40% размещенных в этом году закупок в денежном выражении (197,3 млн руб.) приходятся на услуги интеграции с системой «МосмедИИ». Это столичная платформа для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью ИИ-сервисов. С 15 февраля 2024 г. Москва открыла регионам бесплатный доступ к ней. На платформу интегрированы 17 ИИ-сервисов, которые анализируют результаты компьютерной томографии (КТ) и рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии, маммографии. Все они зарегистрированы как медицинские изделия.
Скорость обработки исследований составляет не более 6,5 минуты, рассказывала «Ведомостям» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Нейросети размечают на изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, автоматически делают измерения, важные при постановке диагноза, и составляют описание исследований», – объясняла она принцип работы таких сервисов.
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медицинских изделий с применением технологий ИИ зарегистрированы Росздравнадзором. Все они являются системами поддержки принятия врачебных решений, т. е. окончательный диагноз пациенту ставит доктор
По словам генерального директора «Тендерплана» Максима Кузнецова, в 2023 г. основная часть госзакупок пришлась на программы с ИИ по поддержке принятия врачебных решений – 249 млн руб. Тогда как в 2024 г. при сопоставимом общем объеме госзакупок с прошлым годом произошло перераспределение спроса в пользу тендеров на интеграцию с «МосмедИИ» (197,3 млн руб.), т. е. регионы активно подключаются к сервису.
В частности, в первом полугодии 2024 г. регионы разместили пять закупок по интеграции с «МосмедИИ» на сумму 19,9 млн руб., за неполное второе полугодие (с 1 июля по 1 декабря) – уже 41 аналогичный тендер на сумму 177,4 млн руб. (объем таких закупок вырос в 8,9 раза).
Среди регионов, разместивших такие тендеры, – Калининградская, Омская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Белгородская области. Всего их 47. Медианная стоимость услуги по интеграции с «МосмедИИ» составляет 4 млн руб., следует из данных госзакупок. Подрядчиком, чаще всего выигрывающим тендеры, стал «Ростелеком» (пять тендеров за 11 месяцев 2024 г. на сумму почти 26 млн руб.).
На 18 ноября 2024 г. к платформе были подключены 24 субъекта, они уже передают медицинские изображения для обработки их сервисами «МосмедИИ», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава России.
Внедрение ИИ-сервисов в России еще в 2023 г. находилось на уровне становления, а в 2024 г. переходит в фазу активного масштабирования за счет значительных усилий со стороны государственного аппарата, сказал «Ведомостям» ведущий научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта AIRI», председатель совета директоров «СбермедИИ» Виктор Гомболевский.
С 2024 г. в программу ОМС была включена оплата услуг, связанных с использованием ИИ для анализа маммограмм для повышения точности и эффективности диагностики рака молочной железы. С 2025 г. за счет средств ОМС во время диспансеризации может появиться возможность применять такие сервисы для описания результатов рентгенографии, флюорографии, КТ грудной клетки, КТ головного мозга, следует из проекта программы государственных гарантий.
По итогам 2023 г. в каждом субъекте, согласно целям федпроекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», должно быть внедрено не менее одного медизделия с ИИ, к концу 2024 г. – не менее трех. В прошлом году 84 региона (из 89 с учетом ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) внедрили в практику 106 медизделий с ИИ, рассказал «Ведомостям» представитель Минздрава России. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 17 апреля 2024 г. устанавливает ежегодное минимальное количество внедренных медицинских ИИ-сервисов в регионах вплоть до 2030 г., напомнил Гомболевский.