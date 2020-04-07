В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

Всего за сутки в стране зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом, все – у людей, прибывших из-за границы. С декабря 2019 г. в КНР заболело 81 740 человек, умерло – 3331. 77 000 человек выздоровели. Эпидемия началась с административного центра провинции Хубэй – города Уханя.