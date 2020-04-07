В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки
За последние сутки в Китае впервые с января медики не зафиксировали ни одного смертельного исхода заболевания COVID-19. Об этом сообщает госкомиссия КНР по здравоохранению.
Всего за сутки в стране зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом, все – у людей, прибывших из-за границы. С декабря 2019 г. в КНР заболело 81 740 человек, умерло – 3331. 77 000 человек выздоровели. Эпидемия началась с административного центра провинции Хубэй – города Уханя.
По подсчетам Университета Джона Хопкинса на 7 апреля (0.00 мск), число подтвержденных случаев достигло 1 331 032, от COVID-19 cкончалось 73 916 человек, 253 596 человек вылечились.
В России, по данным на 6 апреля (10.30 мск) было зафиксировано 6343 случая заболевания, число летальных исходов достигло 47.