В Приморском крае скончался приехавший из Египта пациент с коронавирусом
В Приморском крае скончался 62-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Это второй летальный исход при COVID-19 в Приморье, первый был 3 апреля.
По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, погибший – житель Арсеньева. 18 марта он вернулся из Египта и находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. До 26 марта тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. 27 марта диагноз подтвердился, а пневмония у заболевшего стала развиваться стремительно. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось, отметили в госпитале.
В штабе отметили, что еще три пациента ожидают заключительного диагноза по коронавирусу из новосибирской лаборатории «Вектор». Всего в Приморском крае выявили 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека уже вылечились. Под медицинским наблюдением находится более 8000 приморцев, почти 9000 прошли обследование на коронавирус. В изоляторах на карантине находится свыше 200 человек.
По данным на 6 апреля, в России заразилось коронавирусом 6343 человека, умерло – 47, выздоровели 406. По подсчетам Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 347 892 заболевших. 74 807 человек умерли от COVID-19, выздоровели – 261 361.