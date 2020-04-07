В Приморском крае скончался приехавший из Египта пациент с коронавирусом

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, погибший – житель Арсеньева. 18 марта он вернулся из Египта и находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. До 26 марта тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. 27 марта диагноз подтвердился, а пневмония у заболевшего стала развиваться стремительно. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось, отметили в госпитале.