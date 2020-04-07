КС запретил увольнять чиновников за ошибки кадровиков

В сентябре 2017 г. Котяш был принят на работу в качестве главного специалиста – эксперта отдела государственного экологического надзора. А в июне 2018 г. уволен по представлению Генеральной прокуратуры на основании ст. 13.1 закона о противодействии коррупции с формулировкой «в связи с утратой доверия». Основанием послужили результаты внутренней служебной проверки, в ходе которой выяснилось, что Котяш при поступлении на службу не предоставил сведения о своих доходах, а также о доходах членов семьи. Адвокат заявителя Елена Петрова рассказывала «Ведомостям», что на самом деле справку при поступлении на работу Котяш предоставил. Однако во время проверки этого документа в кадровой службе не оказалось. «Доказать мы это никак не можем, но без такой справки его просто не взяли бы на работу, это обязательное требование при приеме».