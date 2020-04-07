Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. С апреля по июнь они будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 руб., говорится в тексте указа. Льгота рассчитана на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Обратиться за назначением выплат нужно до 1 октября 2020 г.



О выплатах семьям с детьми Путин объявил во время своего обращения к нации 25 марта из-за ситуации с коронавирусом. В нем президент предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии.