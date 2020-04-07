Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. С апреля по июнь они будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 руб., говорится в тексте указа. Льгота рассчитана на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Обратиться за назначением выплат нужно до 1 октября 2020 г.
О выплатах семьям с детьми Путин объявил во время своего обращения к нации 25 марта из-за ситуации с коронавирусом. В нем президент предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии.
В январе в своем послании президент поручил установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих детей от трех до семи лет и получающих меньше прожиточного минимума в пересчете на человека. Средний размер выплаты в 2020 г. был обозначен Путиным в 5500 руб., а в 2021 г. – в 11 500 руб. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что на новые выплаты претендуют 2,4 млн граждан России. Расходы бюджета на эти пособия оцениваются в 159 млрд руб.