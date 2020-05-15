Чемпионат России по футболу возобновится в июне
Прядкин отметил, что сезон завершат в «сжатые, но разумные сроки». Первенства Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу. Кроме того, 21 июня возобновят розыгрыш Олимп-кубка России, рассказали в РФС.
17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции розыгрыш Российской премьер-лиги и Молодежного первенства приостановили до 10 апреля. Позднее перерыв продлили до 31 мая. К моменту объявления паузы в турнире лидирует петербургский «Зенит» с 50 очками. Второе и третье места занимают «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе 41 очко у каждого.