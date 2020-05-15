Чемпионат России по футболу возобновится в июне

Прядкин отметил, что сезон завершат в «сжатые, но разумные сроки». Первенства Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу. Кроме того, 21 июня возобновят розыгрыш Олимп-кубка России, рассказали в РФС.