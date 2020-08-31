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Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация населения России от коронавируса из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября ‒ декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября ‒ декабря», ‒ сказал министр. Пострегистрационные исследования препарата стартуют на этой неделе, они позволят на большой популяции отслеживать все нюансы и детали, объяснил министр. Вакцина эффективна и безопасна, подчеркнул он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных