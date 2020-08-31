Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса

«[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября ‒ декабря», ‒ сказал министр. Пострегистрационные исследования препарата стартуют на этой неделе, они позволят на большой популяции отслеживать все нюансы и детали, объяснил министр. Вакцина эффективна и безопасна, подчеркнул он.