Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация населения России от коронавируса из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября ‒ декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
«[Для] групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября ‒ декабря», ‒ сказал министр. Пострегистрационные исследования препарата стартуют на этой неделе, они позволят на большой популяции отслеживать все нюансы и детали, объяснил министр. Вакцина эффективна и безопасна, подчеркнул он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».