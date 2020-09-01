Следователя центрального аппарата СК обвинили в посредничестве при получении взятки
Следователю Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Грею Эфендиеву предъявили обвинение в посредничестве при получении взятки в размере 5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, Эфендиев предложил другому сотруднику ГСУ СК получить через него взятку в размере 5 млн руб. за освобождение лица от уголовной ответственности. «Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.
В СК подчеркнули, что борьба с коррупцией в своих рядах – «принципиальная позиция руководства ведомства».
Это уже второй за два месяца случай задержания сотрудников центрального аппарата СК. В начале июля по подозрению во взятке в особо крупном размере был задержан следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел резонансные дела, включая дело «Кировлеса» против основателя ФБК Алексея Навального. Размер взятки назван не был.