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Следователя центрального аппарата СК обвинили в посредничестве при получении взятки

Ведомости

Следователю Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Грею Эфендиеву предъявили обвинение в посредничестве при получении взятки в размере 5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Эфендиев предложил другому сотруднику ГСУ СК получить через него взятку в размере 5 млн руб. за освобождение лица от уголовной ответственности. «Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что борьба с коррупцией в своих рядах – «принципиальная позиция руководства ведомства».

Это уже второй за два месяца случай задержания сотрудников центрального аппарата СК. В начале июля по подозрению во взятке в особо крупном размере был задержан следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел резонансные дела, включая дело «Кировлеса» против основателя ФБК Алексея Навального. Размер взятки назван не был.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных