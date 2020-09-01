Следователя центрального аппарата СК обвинили в посредничестве при получении взятки

По данным следствия, Эфендиев предложил другому сотруднику ГСУ СК получить через него взятку в размере 5 млн руб. за освобождение лица от уголовной ответственности. «Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.