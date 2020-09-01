В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева. Подозреваемый, по его словам, задержан.
«Был убит сегодня, примерно час-полтора назад. На месте происшествия работают оперативники, выехал и. о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов», ‒ уточнил Галиев. Он добавил, что бизнесмена убили из огнестрельного оружия, стрелок задержан.
Об убийстве неназванного 40-летнего бизнесмена в Бугульме с использованием огнестрельного оружия сообщает управление СК по Татарстану. Имя бизнесмена ведомство не называет. Предполагаемым исполнителем убийства оказался 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. Он задержан полицией. Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Деданин стал известен после того, как в сентябре 2018 г. в дом к нему ворвались двое грабителей в масках. Угрожая оружием, они связали хозяина дома, его жену и гостя. Деданин сумел освободиться, ранил нападавших ножом, от чего они позднее скончались.