В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

Деданин стал известен после того, как в сентябре 2018 г. в дом к нему ворвались двое грабителей в масках. Угрожая оружием, они связали хозяина дома, его жену и гостя. Деданин сумел освободиться, ранил нападавших ножом, от чего они позднее скончались.