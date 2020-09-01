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В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

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В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева. Подозреваемый, по его словам, задержан.

«Был убит сегодня, примерно час-полтора назад. На месте происшествия работают оперативники, выехал и. о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов», ‒ уточнил Галиев. Он добавил, что бизнесмена убили из огнестрельного оружия, стрелок задержан.

Об убийстве неназванного 40-летнего бизнесмена в Бугульме с использованием огнестрельного оружия сообщает управление СК по Татарстану. Имя бизнесмена ведомство не называет. Предполагаемым исполнителем убийства оказался 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. Он задержан полицией. Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Деданин стал известен после того, как в сентябре 2018 г. в дом к нему ворвались двое грабителей в масках. Угрожая оружием, они связали хозяина дома, его жену и гостя. Деданин сумел освободиться, ранил нападавших ножом, от чего они позднее скончались. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных