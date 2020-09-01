Олегу Дерипаске присвоили звание почетного профессора МГУ
Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий вручил бизнесмену Олегу Дерипаске звание почетного профессора университета. Награждение состоялось в ходе торжественной лекции в День первокурсника, сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Вручение высшей награды Московского университета ‒ почетный профессор Московского университета, позвольте я представлю кому ‒ это Олег Владимирович Дерипаска», ‒ сказал Садовничий, отметив, что бизнесмен является выпускником МГУ. Дерипаска окончил физический факультет университета в 1993 г.
По словам ректора, он первый предложил помощь университету во время распространения коронавируса. «Он предоставил сотни тысяч продуктов питания, которые волонтеры разносили больным, нуждающимся, врачам. Он купил необходимые средства защиты, технику, весь этот период мы жили защищенно благодаря помощи, которую Олег Владимирович оказал в это непростое время для Московского университета», ‒ пояснил Садовничий.