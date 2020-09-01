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Олегу Дерипаске присвоили звание почетного профессора МГУ

Ведомости

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий вручил бизнесмену Олегу Дерипаске звание почетного профессора университета. Награждение состоялось в ходе торжественной лекции в День первокурсника, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Вручение высшей награды Московского университета ‒ почетный профессор Московского университета, позвольте я представлю кому ‒ это Олег Владимирович Дерипаска», ‒ сказал Садовничий, отметив, что бизнесмен является выпускником МГУ. Дерипаска окончил физический факультет университета в 1993 г.

По словам ректора, он первый предложил помощь университету во время распространения коронавируса. «Он предоставил сотни тысяч продуктов питания, которые волонтеры разносили больным, нуждающимся, врачам. Он купил необходимые средства защиты, технику, весь этот период мы жили защищенно благодаря помощи, которую Олег Владимирович оказал в это непростое время для Московского университета», ‒ пояснил Садовничий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных