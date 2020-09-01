Олегу Дерипаске присвоили звание почетного профессора МГУ

По словам ректора, он первый предложил помощь университету во время распространения коронавируса. «Он предоставил сотни тысяч продуктов питания, которые волонтеры разносили больным, нуждающимся, врачам. Он купил необходимые средства защиты, технику, весь этот период мы жили защищенно благодаря помощи, которую Олег Владимирович оказал в это непростое время для Московского университета», ‒ пояснил Садовничий.