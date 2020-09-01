Делом об убийстве бизнесмена в Татарстане займется центральный аппарат СК

В 2018 г. в дом к Деданину ворвались двое грабителей в масках. Угрожая оружием, они связали хозяина дома, его жену и гостя. Деданин сумел освободиться, ранил нападавших ножом, от чего они позднее скончались. Против Деданина тогда возбудили дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Но вмешалась прокуратура, и уголовное преследование прекратили.