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Центр Гамалеи сообщил об ограничениях для непривитых от коронавируса

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Непривитых от коронавирусной инфекции могут не допустить к некоторым видам работ. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. По его словам, он как директор института никогда не позволит своему непривитому сотруднику работать с возбудителем коронавируса, так как отвечает за его жизнь и здоровье. При этом в случае вакцинации такой сотрудник будет полностью защищен, уточнил Гинцбург. При этом, по его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть обязательной.

Гинцбург, говоря о физических нагрузках при вакцинации, отметил, что они не противопоказаны, но необходимо соблюдать меру. «Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра Гамалеи — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Вакцину получили уже более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 жителей.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В России создадут закрытый ресурс с данными о вакцинированных от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных