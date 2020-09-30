Центр Гамалеи сообщил об ограничениях для непривитых от коронавируса

«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. По его словам, он как директор института никогда не позволит своему непривитому сотруднику работать с возбудителем коронавируса, так как отвечает за его жизнь и здоровье. При этом в случае вакцинации такой сотрудник будет полностью защищен, уточнил Гинцбург. При этом, по его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть обязательной.