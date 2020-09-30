Центр Гамалеи сообщил об ограничениях для непривитых от коронавируса
Непривитых от коронавирусной инфекции могут не допустить к некоторым видам работ. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал руководитель научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. По его словам, он как директор института никогда не позволит своему непривитому сотруднику работать с возбудителем коронавируса, так как отвечает за его жизнь и здоровье. При этом в случае вакцинации такой сотрудник будет полностью защищен, уточнил Гинцбург. При этом, по его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции не может быть обязательной.
Гинцбург, говоря о физических нагрузках при вакцинации, отметил, что они не противопоказаны, но необходимо соблюдать меру. «Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила», — сказал Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра Гамалеи — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Вакцину получили уже более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 жителей.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.