Аксенов предложил директору «Массандры» стать мэром Ялты
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил генеральному директору виондельческого предприятия «Массандра» Янине Павленко стать главой администрации Ялты, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты», — написал Аксенов.
Он отметил, что Павленко хорошо знает специфику региона и обладает большим и успешным управленческим опытом. «Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», — подчеркнул глава Крыма.
Сама Павленко на своей странице в Facebook заявила, что принимает предложение Аксенова и готова подать документы для участия в конкурсе.
Бывший глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ранее госпитализированный с пневмонией, скончался в возрасте 59 лет. Он 17 лет возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае, после чего четыре месяца работал помощником председателя Совета министров республики Крым, а в 2019 г. занял должность главы администрации Ялты.