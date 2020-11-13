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Аксенов предложил директору «Массандры» стать мэром Ялты

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил генеральному директору виондельческого предприятия «Массандра» Янине Павленко стать главой администрации Ялты, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты», — написал Аксенов. 

Он отметил, что Павленко хорошо знает специфику региона и обладает большим и успешным управленческим опытом. «Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», — подчеркнул глава Крыма.

Сама Павленко на своей странице в Facebook заявила, что принимает предложение Аксенова и готова подать документы для участия в конкурсе. 

Бывший глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ранее госпитализированный с пневмонией, скончался в возрасте 59 лет. Он 17 лет возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае, после чего четыре месяца работал помощником председателя Совета министров республики Крым, а в 2019 г. занял должность главы администрации Ялты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных