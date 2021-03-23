Эксперт оценил электоральные позиции партий перед выборами в Госдуму

В свою очередь, за КПРФ проголосовали бы 16%, за ЛДПР — 9%. Партия «Справедливая Россия — За правду», по данным ИНСОМАР, набрала бы 8%, а «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — по 4%.