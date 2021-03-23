Эксперт оценил электоральные позиции партий перед выборами в Госдуму
За «Единую Россию» в случае, если бы выборы в Государственную думу проходили в следующее воскресенье, свои голоса отдали бы 33% электорально активных граждан, сообщил директор Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский со ссылкой на результаты проведенного опроса.
«Если бы выборы в Государственную думу проходили (в следующее воскресенье), то "Единая Россия" — 33% от электорально активных», — сказал Потуремский в ходе круглого стола, посвященного предстоящим выборам.
В свою очередь, за КПРФ проголосовали бы 16%, за ЛДПР — 9%. Партия «Справедливая Россия — За правду», по данным ИНСОМАР, набрала бы 8%, а «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — по 4%.
«Мы видим, что у "Единой России" достаточно высокий потолок — 54% [респондентов] в принципе допускают голосование за "Единую Россию", 42% — исключают, 4% затрудняются ответить», — отметил Потуремский.
При этом порядка 42% респондентов заявили, что «точно примут» участие в голосовании. «Скорее примут» участие в избирательном процессе 13%, «скорее не примут» — 4%. Вариант «точно не приму» выбрали 8%, а свыше 31% сказали, что определятся ближе к выборам. Ответить на этот вопрос затруднились 2% опрошенных.
Опрос прошел 22 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года в единый день голосования.