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Эксперт оценил электоральные позиции партий перед выборами в Госдуму

Ведомости

За «Единую Россию» в случае, если бы выборы в Государственную думу проходили в следующее воскресенье, свои голоса отдали бы 33% электорально активных граждан, сообщил директор Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский со ссылкой на результаты проведенного опроса.

«Если бы выборы в Государственную думу проходили (в следующее воскресенье), то "Единая Россия" — 33% от электорально активных», — сказал Потуремский в ходе круглого стола, посвященного предстоящим выборам.

В свою очередь, за КПРФ проголосовали бы 16%, за ЛДПР — 9%. Партия «Справедливая Россия — За правду», по данным ИНСОМАР, набрала бы 8%, а «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — по 4%.

«Мы видим, что у "Единой России" достаточно высокий потолок — 54% [респондентов] в принципе допускают голосование за "Единую Россию", 42% — исключают, 4% затрудняются ответить», — отметил Потуремский.

При этом порядка 42% респондентов заявили, что «точно примут» участие в голосовании. «Скорее примут» участие в избирательном процессе 13%, «скорее не примут» — 4%. Вариант «точно не приму» выбрали 8%, а свыше 31% сказали, что определятся ближе к выборам. Ответить на этот вопрос затруднились 2% опрошенных.

Опрос прошел 22 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года в единый день голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных