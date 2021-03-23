Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо
Президент США Джо Байден приказал спустить государственные флаги США до 27 марта по случаю траура по погибшим при стрельбе в Колорадо, сообщается на сайте Белого дома.
«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 22 марта 2021 года в Боулдере, штат Колорадо.... я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был спущен на здании Белого дома и на всех общественных зданиях и площадках, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов», — приводятся слова Байдена в сообщении Белого дома.
По данным «РИА Новости», стрельбу в магазине в городе Боулдер устроил выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса. В результате погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан с ранениями. Ожидается, что он будет переведен из больницы в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения.