Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо

«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 22 марта 2021 года в Боулдере, штат Колорадо.... я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был спущен на здании Белого дома и на всех общественных зданиях и площадках, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов», — приводятся слова Байдена в сообщении Белого дома.