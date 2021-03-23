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Байден объявил траур по погибшим при стрельбе в Колорадо

Ведомости

Президент США Джо Байден приказал спустить государственные флаги США до 27 марта по случаю траура по погибшим при стрельбе в Колорадо, сообщается на сайте Белого дома.

«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 22 марта 2021 года в Боулдере, штат Колорадо.... я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был спущен на здании Белого дома и на всех общественных зданиях и площадках, на всех военных постах и военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов», — приводятся слова Байдена в сообщении Белого дома.

По данным «РИА Новости», стрельбу в магазине в городе Боулдер устроил выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса. В результате погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Стрелявший был задержан с ранениями. Ожидается, что он будет переведен из больницы в тюрьму, после чего ему могут быть предъявлены обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных