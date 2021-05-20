Правительство поддержало проект об электронном документообороте в трудовой сфере
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект об использовании в электронном виде документов, связанных с трудовой деятельностью, сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — приводит агентство выдержку из документа.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых — лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Документ предлагает прописать в Трудовом кодексе положения, направленные на оптимизацию взаимодействия работодателя, работников и лиц, поступающих на работу. Инициатива также предполагает меры по расширению возможностей для удаленного трудоустройства. По мнению авторов проекта, предоставление работодателям возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений.
В своем отзыве на документ правительство указывает, что положение законопроекта о безусловном праве работника направлять любые сообщения работодателю посредством единой цифровой платформы «Работа в России» нуждается в дополнительном обосновании, поскольку оно обязывает всех работодателей осуществлять электронный документооборот с ее использованием.