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Правительство поддержало проект об электронном документообороте в трудовой сфере

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект об использовании в электронном виде документов, связанных с трудовой деятельностью, сообщает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — приводит агентство выдержку из документа.

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых — лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Документ предлагает прописать в Трудовом кодексе положения, направленные на оптимизацию взаимодействия работодателя, работников и лиц, поступающих на работу. Инициатива также предполагает меры по расширению возможностей для удаленного трудоустройства. По мнению авторов проекта, предоставление работодателям возможности ведения электронного документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений.

В своем отзыве на документ правительство указывает, что положение законопроекта о безусловном праве работника направлять любые сообщения работодателю посредством единой цифровой платформы «Работа в России» нуждается в дополнительном обосновании, поскольку оно обязывает всех работодателей осуществлять электронный документооборот с ее использованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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