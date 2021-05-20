Правительство поддержало проект об электронном документообороте в трудовой сфере

В своем отзыве на документ правительство указывает, что положение законопроекта о безусловном праве работника направлять любые сообщения работодателю посредством единой цифровой платформы «Работа в России» нуждается в дополнительном обосновании, поскольку оно обязывает всех работодателей осуществлять электронный документооборот с ее использованием.