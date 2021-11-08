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Минпросвещения хочет приравнять нападение на школы к терроризму

Ведомости

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская обратилась к Совету Федерации с просьбой на уровне закона приравнять нападения на образовательные учреждения к террористическим актам. Свое заявление представитель сделала во время круглого стола «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики», трансляция которого велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы — приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — сказала она.

Вдобавок Минпросвещения хочет организовать специальный контроль за всеми школьными инцидентами и дополнительно прорабатывать аналогичные меры на уровне муниципальных территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Эту работу ведомство намерено проводить при взаимодействии с учреждениями системы профилактики.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. После этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. 28 июня он подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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