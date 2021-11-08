Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Этим же указом Путин наградил орденом Почета директора Высшей школы управления здравоохранением МГМУ им. И. М. Сеченова Руслана Хальфина, а также присвоил звания заслуженных врачей России десяткам медиков.
Гинцбург руководит Центром им. Гамалеи с 1997 г., является академиком РАМН и РАН и лауреатом Государственной премии в области науки и технологий (2020 г.).
Центр им. Гамалеи под руководством Гинцбурга разработал вакцину от коронавируса «Спутник V» и однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».