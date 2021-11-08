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Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

Этим же указом Путин наградил орденом Почета директора Высшей школы управления здравоохранением МГМУ им. И. М. Сеченова Руслана Хальфина, а также присвоил звания заслуженных врачей России десяткам медиков. 

Гинцбург руководит Центром им. Гамалеи с 1997 г., является академиком РАМН и РАН и лауреатом Государственной премии в области науки и технологий (2020 г.). 

Центр им. Гамалеи под руководством Гинцбурга разработал вакцину от коронавируса «Спутник V» и однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных