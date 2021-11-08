В Башкирии усилили меры против коронавируса
В Башкирии с 10 ноября посещать гипермаркеты смогут только вакцинированные от коронавируса или перенесшие болезнь в течение шести месяцев граждане, сообщает пресс-служба главы региона.
«В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста», — говорится в сообщении.
Соответствующее предложение озвучили главы городов республики в ходе совещания с руководителем региона Радием Хабировым. Необходимость реализации этой меры они объяснили большим количеством посетителей гипермаркетов.
«Через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах», — отметили в пресс-службе.
Помимо этого, глава региона поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер для невакцинированных жителей.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 ноября, в Башкирии за сутки выявили 663 случая коронавируса, умерли 25 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 91 518 случаев коронавируса, умерли 2 851 человек.