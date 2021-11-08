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Общество

В Башкирии усилили меры против коронавируса

Ведомости

В Башкирии с 10 ноября посещать гипермаркеты смогут только вакцинированные от коронавируса или перенесшие болезнь в течение шести месяцев граждане, сообщает пресс-служба главы региона.

«В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста», — говорится в сообщении.

Соответствующее предложение озвучили главы городов республики в ходе совещания с руководителем региона Радием Хабировым. Необходимость реализации этой меры они объяснили большим количеством посетителей гипермаркетов.

«Через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, глава региона поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничительных мер для невакцинированных жителей.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 ноября, в Башкирии за сутки выявили 663 случая коронавируса, умерли 25 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 91 518 случаев коронавируса, умерли 2 851 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных