В Башкирии усилили меры против коронавируса

«В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста», — говорится в сообщении.