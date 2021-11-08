Газета
Общество

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова

Ведомости

Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Ивана Павлова — адвоката бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом говорится на сайте министерства.

Помимо этого, Минюст внес в реестр СМИ-иногентов еще четверых бывших сотрудников правозащитного проекта «Команда 29» — Валерию Ветошкину, Максима Заговора, Максима Оленичева и Елену Скворцову. Причины внесения в реестр на сайте министерства не указываются. Всего на данный момент в реестр входят 93 физических и юридических лиц. 

Также Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Данный реестр пока состоит из трех организаций, в него также входит медиапроект «ОВД-Инфо» и движение «Голос». 

Закон о СМИ-иноагентах действует с конца 2019 г. Согласно ему, российские СМИ, признанные таковыми, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Помимо этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа. Сейчас в реестре Минюста присутствуют 88 юридических и физических лиц, признанных СМИ-иноагентами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных