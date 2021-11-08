Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова
Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Ивана Павлова — адвоката бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом говорится на сайте министерства.
Помимо этого, Минюст внес в реестр СМИ-иногентов еще четверых бывших сотрудников правозащитного проекта «Команда 29» — Валерию Ветошкину, Максима Заговора, Максима Оленичева и Елену Скворцову. Причины внесения в реестр на сайте министерства не указываются. Всего на данный момент в реестр входят 93 физических и юридических лиц.
Также Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Данный реестр пока состоит из трех организаций, в него также входит медиапроект «ОВД-Инфо» и движение «Голос».
Закон о СМИ-иноагентах действует с конца 2019 г. Согласно ему, российские СМИ, признанные таковыми, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Помимо этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа. Сейчас в реестре Минюста присутствуют 88 юридических и физических лиц, признанных СМИ-иноагентами.