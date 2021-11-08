Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Chatex
Министерство финансов США ввело ограничительные меры против криптовалютной p2p-площадки Chatex, следует из релиза ведомства.
«Продолжая общегосударственные усилия администрации по борьбе с программами-вымогателями, Министерство финансов США сегодня объявило о комплексе действий, направленных на препятствование деятельности программ-вымогателей... и обменников виртуальной валюты, которые отмывают доходы [хакеров]», — говорится в сообщении.
Chatex, по данным ведомства, помогал хакерам «отмывать» доходы, полученные после кибератак с использованием вирусов-вымогателей.
«Анализ транзакций Chatex показывает, что более половины из них напрямую связаны с незаконной деятельностью или деятельностью с высоким риском, такой как рынки даркнета, биржи с высоким риском и программы-вымогатели», — говорится в сообщении.
По словам замминистра финансов США Уолли Адейемо, криминальные организации, которые занимаются атаками с помощью программ-вымогателей, использовали американские компании и государственные учреждения всех размеров и сфер в качестве своей цели.