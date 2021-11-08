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Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса Chatex

Ведомости

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против криптовалютной p2p-площадки Chatex, следует из релиза ведомства.

«Продолжая общегосударственные усилия администрации по борьбе с программами-вымогателями, Министерство финансов США сегодня объявило о комплексе действий, направленных на препятствование деятельности программ-вымогателей... и обменников виртуальной валюты, которые отмывают доходы [хакеров]», — говорится в сообщении.

Chatex, по данным ведомства, помогал хакерам «отмывать» доходы, полученные после кибератак с использованием вирусов-вымогателей.

«Анализ транзакций Chatex показывает, что более половины из них напрямую связаны с незаконной деятельностью или деятельностью с высоким риском, такой как рынки даркнета, биржи с высоким риском и программы-вымогатели», — говорится в сообщении.

По словам замминистра финансов США Уолли Адейемо, криминальные организации, которые занимаются атаками с помощью программ-вымогателей, использовали американские компании и государственные учреждения всех размеров и сфер в качестве своей цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных