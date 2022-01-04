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В России за сутки выявили меньше 16 000 случаев коронавируса впервые с июня

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 15 903 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 17 июня. Также за сутки от COVID-19 скончались 834 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 570 212 случаев заражения коронавирусом. 9 575 147 пациентов вылечились от COVID-19, 312 187 – скончались.

В Москве за сутки выявили 1967 случаев коронавируса после 1335 днем ранее. 737 пациентов были госпитализированы, на ИВЛ находятся 522 человека.

Наибольший суточный прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован также в Санкт-Петербурге – 1297 случаев, Московской области – 974, Челябинской области – 431, Краснодарском крае – 428, Свердловской области – 421 случай.

По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных