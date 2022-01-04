В России за сутки выявили меньше 16 000 случаев коронавируса впервые с июня
За последние сутки в России зарегистрировали 15 903 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 17 июня. Также за сутки от COVID-19 скончались 834 человека.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 570 212 случаев заражения коронавирусом. 9 575 147 пациентов вылечились от COVID-19, 312 187 – скончались.
В Москве за сутки выявили 1967 случаев коронавируса после 1335 днем ранее. 737 пациентов были госпитализированы, на ИВЛ находятся 522 человека.
Наибольший суточный прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован также в Санкт-Петербурге – 1297 случаев, Московской области – 974, Челябинской области – 431, Краснодарском крае – 428, Свердловской области – 421 случай.
По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.