Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев
Президент Национальной ассоциации кулинаров (НАК) России Виктор Беляев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщается на странице повара в Facebook.
«С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека. Для желающих проститься мы опубликуем информацию в ближайшее время», — говорится в публикации.
Причина смерти Беляева не уточняется. Информацию о его смерти подтвердили также в НАК.
Беляев родился 30 июня 1957 г. в Норильске. По данным ТАСС, впервые он попал в Кремль в мае 1975 г. Впоследствии повар стал генеральным директором комбината питания «Кремлевский».
Беляев является заслуженным работником торговли России и почетным профессором Уральского государственного экономического университета. Повар имеет орден «За заслуги перед Отечеством» и ряд других наград.