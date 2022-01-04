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Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

Ведомости

Президент Национальной ассоциации кулинаров (НАК) России Виктор Беляев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщается на странице повара в Facebook.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека. Для желающих проститься мы опубликуем информацию в ближайшее время», — говорится в публикации.

Причина смерти Беляева не уточняется. Информацию о его смерти подтвердили также в НАК.

Беляев родился 30 июня 1957 г. в Норильске. По данным ТАСС, впервые он попал в Кремль в мае 1975 г. Впоследствии повар стал генеральным директором комбината питания «Кремлевский».

Беляев является заслуженным работником торговли России и почетным профессором Уральского государственного экономического университета. Повар имеет орден «За заслуги перед Отечеством» и ряд других наград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных