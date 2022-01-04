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Король Швеции заболел коронавирусом

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Король Швеции Карл Густав XVI и его жена Сильвия заболели COVID-19, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на официального представителя королевской семьи Маргарету Торгрен.

Она отметила, что оба супруга сдали тесты на коронавирус в рамках «рутинной процедуры». По словам Торгрен, представители королевской семьи «слегка больны» и находятся дома на самоизоляции.

«Они хорошо справляются с обстоятельствами. Они дома, в замке, сидят, как и положено, в карантине», — сказала она.

Ранее король и его жена прошли вакцинацию от коронавируса. Они получили три дозы соответствующей вакцины, однако, какой именно, Торгрен не уточнила. Рабочий график четы будет пересмотрен. Другие члены семьи не заболели COVID-19.

В декабре 2020 г. королева Сильвия сообщила, что они с мужем в начале пандемии коронавируса самоизолировались. По ее словам, они не организовывали приемы, жили «как обычные пенсионеры» и самостоятельно готовили еду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных