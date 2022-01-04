Король Швеции заболел коронавирусом
Король Швеции Карл Густав XVI и его жена Сильвия заболели COVID-19, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на официального представителя королевской семьи Маргарету Торгрен.
Она отметила, что оба супруга сдали тесты на коронавирус в рамках «рутинной процедуры». По словам Торгрен, представители королевской семьи «слегка больны» и находятся дома на самоизоляции.
«Они хорошо справляются с обстоятельствами. Они дома, в замке, сидят, как и положено, в карантине», — сказала она.
Ранее король и его жена прошли вакцинацию от коронавируса. Они получили три дозы соответствующей вакцины, однако, какой именно, Торгрен не уточнила. Рабочий график четы будет пересмотрен. Другие члены семьи не заболели COVID-19.
В декабре 2020 г. королева Сильвия сообщила, что они с мужем в начале пандемии коронавируса самоизолировались. По ее словам, они не организовывали приемы, жили «как обычные пенсионеры» и самостоятельно готовили еду.