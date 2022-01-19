Главврача больницы «Матросской Тишины» задержали по подозрению во взяточничестве
Главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» в Москве Александра Кравченко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил RT со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС.
«В Москве задержан главврач больницы СИЗО «Матросская Тишина». Александра Кравченко подозревают в получении взятки, сообщил источник RT. Кравченко сейчас находится в одном из ИВС Москвы. Официальные комментарии пока отсутствуют», — сообщил RT.
По данным источника «РИА Новости», Кравченко был задержан вчера. Источник ТАСС добавил, что Кравченко подозревают в получении взятки в крупном размере.