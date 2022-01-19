МВД назвало преждевременным возврат штрафов за превышение средней скорости

В сентябре прошлого года издание сообщило, что ГИБДД перестала штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости. Такая практика существовала семь лет: нарушение фиксировали две камеры, которые находились в нескольких километрах друг от друга. Такой штраф вызывал претензии со стороны россиян, потому что в ПДД нет понятия «средняя скорость».