МВД назвало преждевременным возврат штрафов за превышение средней скорости
Предложение вернуть в России штрафы за превышение средней скорости является преждевременным, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД. В министерстве рассказали, что с апреля 2021 г. МВД и Минюст по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина прорабатывали законодательное закрепление штрафа за превышение средней скорости.
«В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения является преждевременным», — подчеркнули в МВД.
В сентябре прошлого года издание сообщило, что ГИБДД перестала штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости. Такая практика существовала семь лет: нарушение фиксировали две камеры, которые находились в нескольких километрах друг от друга. Такой штраф вызывал претензии со стороны россиян, потому что в ПДД нет понятия «средняя скорость».
В начале января Autonews.ru сообщил со ссылкой на переписку профильных ведомств, что такой штраф вернут. Согласно документам, норма об оформлении таких штрафов должна была быть прописана в проекте нового КоАП до 20 сентября 2021 г.