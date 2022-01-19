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МВД назвало преждевременным возврат штрафов за превышение средней скорости

Ведомости

Предложение вернуть в России штрафы за превышение средней скорости является преждевременным, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД. В министерстве рассказали, что с апреля 2021 г. МВД и Минюст по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина прорабатывали законодательное закрепление штрафа за превышение средней скорости. 

«В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения является преждевременным», — подчеркнули в МВД. 

В сентябре прошлого года издание сообщило, что ГИБДД перестала штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости. Такая практика существовала семь лет: нарушение фиксировали две камеры, которые находились в нескольких километрах друг от друга. Такой штраф вызывал претензии со стороны россиян, потому что в ПДД нет понятия «средняя скорость».

В начале января Autonews.ru сообщил со ссылкой на переписку профильных ведомств, что такой штраф вернут. Согласно документам, норма об оформлении таких штрафов должна была быть прописана в проекте нового КоАП до 20 сентября 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных