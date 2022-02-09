Минпросвещения: 76% учителей имеют оклад меньше МРОТ
Базовый оклад 76% российских учителей ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в презентации Минпросвещения, представленной на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Данные приведены на декабрь 2021 г. В прошлом году МРОТ составлял 12 792 руб. в месяц, с 2022 г. эта сумма выросла до 13 890 руб.
Различные регионы применяют различные подходы к оплате труда педагогов, что ведет к «непрозрачности» начисления надбавок и принципов учета различных выплат, отметили в министерстве. Кроме того, в ведомстве указали на необоснованную дифференциацию зарплаты между педагогами внутри регионов. Отмечается, что в некоторых субъектах выполнение «майских указов» президента о зарплатах работников бюджетной сферы достигается высокой нагрузкой.
В рамках межведомственной работы были разработаны предложения по решению проблем. Они предполагают повышение размера ставки заработной платы педагогов, обоснованную дифференциацию зарплаты по квалификационным уровням, а также формирование единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат и одинаковые условия их назначения. Также разработаны и обсуждаются списки компенсационных (за классное руководство, проверку письменных работ, руководство металлическими объединениями, работу с обучающимися на дому и т. д.) и стимулирующих выплат (в т. ч. за квалификационную категорию, ученую степень, стаж работы, работу в сельской местности).
С 1 сентября 2022 г. шесть пилотных регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей. Ключевыми элементами нового подхода станут повышение размера ставки, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. Пилотный проект затронет 152 организации, включая школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования детей. В список пилотных регионов войдут Белгородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и Республика Мордовия. В рамках периода апробации предполагается провести оценку финансовых ресурсов, необходимых для внедрения единых требований по всей стране.
«С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении переходят на новую систему оплаты труда. Проект постановления сегодня активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся, в ближайшее время его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению для того, чтобы сделать не только анализ данных и выявление тех дефицитов и предложения, как их преодолеть, но и включение новых регионов и переход пилотных регионов к новой системе оплаты труда», — сказал врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко.