Минпросвещения: 76% учителей имеют оклад меньше МРОТ

«С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении переходят на новую систему оплаты труда. Проект постановления сегодня активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся, в ближайшее время его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению для того, чтобы сделать не только анализ данных и выявление тех дефицитов и предложения, как их преодолеть, но и включение новых регионов и переход пилотных регионов к новой системе оплаты труда», — сказал врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко.