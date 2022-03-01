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В России с 1 марта начнут штрафовать за отсутствие техосмотра

Ведомости

Водителей в России с 1 марта начнут штрафовать за отсутствие документа о пройденном техосмотре, сообщил ТАСС замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузьмин.

По его словам, водителя могут оштрафовать за такое нарушение только один раз за сутки. Также на дорогах начнут работать камеры, которые будут выявлять отсутствие техосмотра у автомобилей, которые должны его проходить.

«Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определенные трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз. Огромное количество фильтров надо поставить для того, чтобы отделить легковой автомобиль от грузового, от автобуса, от года выпуска, от принадлежности, нахождения в реестре легковых такси», — добавил Кузьмин. Если эти сложности будут решены, можно будет выявлять нарушителей автоматически.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются в личных целях. Водителям этих транспортных средств больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. У таких водителей не будут проверять наличие диагностической карты.

Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных