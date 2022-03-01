В России с 1 марта начнут штрафовать за отсутствие техосмотра
Водителей в России с 1 марта начнут штрафовать за отсутствие документа о пройденном техосмотре, сообщил ТАСС замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузьмин.
По его словам, водителя могут оштрафовать за такое нарушение только один раз за сутки. Также на дорогах начнут работать камеры, которые будут выявлять отсутствие техосмотра у автомобилей, которые должны его проходить.
«Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определенные трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз. Огромное количество фильтров надо поставить для того, чтобы отделить легковой автомобиль от грузового, от автобуса, от года выпуска, от принадлежности, нахождения в реестре легковых такси», — добавил Кузьмин. Если эти сложности будут решены, можно будет выявлять нарушителей автоматически.
В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются в личных целях. Водителям этих транспортных средств больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. У таких водителей не будут проверять наличие диагностической карты.
Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Также его по‑прежнему должны проходить владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.