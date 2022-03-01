В России с 1 марта начнут штрафовать за отсутствие техосмотра

«Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определенные трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз. Огромное количество фильтров надо поставить для того, чтобы отделить легковой автомобиль от грузового, от автобуса, от года выпуска, от принадлежности, нахождения в реестре легковых такси», — добавил Кузьмин. Если эти сложности будут решены, можно будет выявлять нарушителей автоматически.