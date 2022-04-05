«Коммерсантъ» узнал о проведении в школах уроков по импортозамещению
Российские школы получили методички для проведения уроков в 5-11 классах по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на методичку. Согласно документу, учитель должен представить влияние санкций в положительном ключе и рассказать про рост доли российской продукции в нескольких сферах. Такие уроки должны пройти в рамках курса по обществознанию. Отчеты о подобных уроках опубликованы на сайтах нескольких школ в Московской, Орловской и Самарской областях.
Согласно методичке, учитель должен начать урок с цитаты президента России Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное давление». Далее педагог должен спросить учеников, знают ли они первоочередные меры антисанкционной политики России. Затем учитель расскажет, что такое санкции, за что они были введены в отношении России, и приведет примеры ограничений.
Учитель должен будет рассказать, что премьер-министр Михаил Мишустин назвал защиту внутреннего рынка и поддержку занятости населения важнейшими направлениями антисанкционной политики, а школьники должны пояснить, почему эти направления приоритетны. Также в методичке есть ссылка на ролик о пользе импортозамещения. Также там предлагается показать презентацию с данными Минпромторга. В итоге учитель вместе с учениками должны сделать вывод, что экономическая политика России последние годы была направлена на повышение защищенности местных производителей и обеспечивание устойчивости на фоне внешних кризисов. Ученики 5-9 классов должны перечислить меры поддержки экономики и граждан в условиях санкций, а старшеклассники — описать их предполагаемый эффект.
В конце урока дети должны будут заполнить анкету с вопросами: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». В последнем вопросе есть три варианта ответа: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Минпросвещения подтвердило изданию, что направило такие рекомендации в школы. В министерстве пояснили, что в разработке методички приняли участие «сторонние ведущие эксперты». На таком уроке школьники ознакомятся с мерами противодействия санкциям, а акцент сделан на политике импортозамещения. Учителя школ в Крыму и Севастополе рассказали изданию, что им предстоит провести такие уроки, но отказались давать им личные оценки из-за закона о неуважении к власти и дискредитации вооруженных сил России. Минобразования Иркутской области сообщило, что уроки по импортозамещению прошли в 154 школах для 85 000 детей. «Дети в целом проявляют заинтересованность и реагируют на информацию положительно», - заявили в министерстве. Опрошенные изданием экономисты указали на ошибки авторов методички и предупредили, что школьники скоро сами увидят эффект санкций.