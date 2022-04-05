«Коммерсантъ» узнал о проведении в школах уроков по импортозамещению

Минпросвещения подтвердило изданию, что направило такие рекомендации в школы. В министерстве пояснили, что в разработке методички приняли участие «сторонние ведущие эксперты». На таком уроке школьники ознакомятся с мерами противодействия санкциям, а акцент сделан на политике импортозамещения. Учителя школ в Крыму и Севастополе рассказали изданию, что им предстоит провести такие уроки, но отказались давать им личные оценки из-за закона о неуважении к власти и дискредитации вооруженных сил России. Минобразования Иркутской области сообщило, что уроки по импортозамещению прошли в 154 школах для 85 000 детей. «Дети в целом проявляют заинтересованность и реагируют на информацию положительно», - заявили в министерстве. Опрошенные изданием экономисты указали на ошибки авторов методички и предупредили, что школьники скоро сами увидят эффект санкций.