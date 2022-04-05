Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 г. до десяти дней: с 1 по 10 мая. Он отметил, это поможет людям заготовить продукты на осень.
«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей», – сказал депутат. Его заявление опубликовано на сайте партии. Это поможет в том числе, чтобы «продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью», говорит Даванков. Помимо прочего продление праздников поможет людям пообщаться друг с другом, считает вице-спикер.
Даванков напомнил, что в 2021 г. из–за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи».
«Поэтому мы будем говорить с правительством (премьер–министр Михаил Мишустин придет в Госдуму 7 апреля. – «Ведомости») о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда», – подчеркнул Даванков.
Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.