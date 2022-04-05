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Общество

Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники

Ведомости

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 г. до десяти дней: с 1 по 10 мая. Он отметил, это поможет людям заготовить продукты на осень.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей», – сказал депутат. Его заявление опубликовано на сайте партии. Это поможет в том числе, чтобы «продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью», говорит Даванков. Помимо прочего продление праздников поможет людям пообщаться друг с другом, считает вице-спикер.

Даванков напомнил, что в 2021 г. из–за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи».

«Поэтому мы будем говорить с правительством (премьер–министр Михаил Мишустин придет в Госдуму 7 апреля. – «Ведомости») о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда», – подчеркнул Даванков.

Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных