Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей», – сказал депутат. Его заявление опубликовано на сайте партии. Это поможет в том числе, чтобы «продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью», говорит Даванков. Помимо прочего продление праздников поможет людям пообщаться друг с другом, считает вице-спикер.