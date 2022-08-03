В ДНР сообщили о гибели стоявшей у истоков народной милиции Ольги Качуры

Накануне Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР. В июле штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.