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В ДНР сообщили о гибели стоявшей у истоков народной милиции Ольги Качуры

Ведомости

Командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным «Корса» погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков народной милиции Донецкой народной республики, – Качура Ольга», – сообщил он.

Об обстоятельствах ее гибели Приходько не сообщил. Как отмечает ТАСС, Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР весной 2014 г. На Украине она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Накануне Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР. В июле штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных