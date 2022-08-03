В ДНР сообщили о гибели стоявшей у истоков народной милиции Ольги Качуры
Командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным «Корса» погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков народной милиции Донецкой народной республики, – Качура Ольга», – сообщил он.
Об обстоятельствах ее гибели Приходько не сообщил. Как отмечает ТАСС, Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР весной 2014 г. На Украине она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
Накануне Шойгу заявил об освобождении еще шести населенных пунктов в ДНР. В июле штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы ДНР, ЛНР и подразделений российских войск освободили 254 населенных пункта в ДНР. В штабе также уточнили, что наступление идет по нескольким направлениям.
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