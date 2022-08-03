В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве прибывшего на вызов врача

Ранее сегодня следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге. Погибшая была врачом-терапевтом, она шла на вызов к пациенту. Соболезнования близким девушки выразила вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.