В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве прибывшего на вызов врача
Полицейские задержали в Оренбурге мужчину, которого подозревают в убийстве врача, прибывшего на вызов к пациенту, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки в одном из домов по улице Волгоградской», — говорится в сообщении.
Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению. По версии следствия, 28-летний мужчина из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений.
Ранее сегодня следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге. Погибшая была врачом-терапевтом, она шла на вызов к пациенту. Соболезнования близким девушки выразила вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
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