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В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве прибывшего на вызов врача

Ведомости

Полицейские задержали в Оренбурге мужчину, которого подозревают в убийстве врача, прибывшего на вызов к пациенту, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области. 

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки в одном из домов по улице Волгоградской», — говорится в сообщении.

Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению. По версии следствия, 28-летний мужчина из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений.

Ранее сегодня следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге. Погибшая была врачом-терапевтом, она шла на вызов к пациенту. Соболезнования близким девушки выразила вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных