Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба в Twitter. Отмечается, что в районах страны, которые граничат с палестинским анклавом, ввели особое положение.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. В [приграничных районах] в тылу Израиля объявлено особое положение», — отмечается в заявлении.
Операция носит название «Рассвет» и направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России), следует из данных на сайте Армии обороны Израиля.
Последний раз Израиль нанес несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа 18 июня, писал ТАСС. Атака была проведена в ответ на обстрел израильской территории. Выпущенную ракету удалось сбить системами ПВО.
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