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Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба в Twitter. Отмечается, что в районах страны, которые граничат с палестинским анклавом, ввели особое положение.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. В [приграничных районах] в тылу Израиля объявлено особое положение», — отмечается в заявлении.  

Операция носит название «Рассвет» и направлена против террористических целей в палестинской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России), следует из данных на сайте Армии обороны Израиля.

Последний раз Израиль нанес несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа 18 июня, писал ТАСС. Атака была проведена в ответ на обстрел израильской территории. Выпущенную ракету удалось сбить системами ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных