Проректора РАНХиГС Федотова оставили под домашним арестом до 7 ноября

Ранее Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 21 октября после того, как он признал вину и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. Защита Зуева до этого неоднократно просила суд смягчить наказание и отправить его под домашний арест, ссылаясь на здоровье ректора «Шанинки». Также меру пресечения смягчили и Мау, заменив ему домашний арест подпиской о невыезде, хотя вину он не признал и назвал все обвинения «абсурдными». Ракова также признала вину в двух эпизодах мошенничества и выразила готовность возместить ущерб в размере 21 млн руб., однако суд оставил ее меру пресечения без изменений.