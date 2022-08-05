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Проректора РАНХиГС Федотова оставили под домашним арестом до 7 ноября

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом проректору РАНХиГС Ивану Федотову на три месяца, до 7 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. 

Федотов проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Среди других фигурантов — ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и др. 

Ранее Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 21 октября после того, как он признал вину и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. Защита Зуева до этого неоднократно просила суд смягчить наказание и отправить его под домашний арест, ссылаясь на здоровье ректора «Шанинки». Также меру пресечения смягчили и Мау, заменив ему домашний арест подпиской о невыезде, хотя вину он не признал и назвал все обвинения «абсурдными». Ракова также признала вину в двух эпизодах мошенничества и выразила готовность возместить ущерб в размере 21 млн руб., однако суд оставил ее меру пресечения без изменений. 

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения денег, выделенных ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на реализацию федерального проекта «Учитель года» национальной программы «Образование». Второй эпизод, обнаруженный в этом деле, связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 по 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных