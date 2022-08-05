ФМБА начало испытания тест-системы для выявления оспы обезьян
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России проводит клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян, сообщает «Интерфакс».
«Набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиТест Monkeypox», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что разработкой реагентов занимается ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) ФМБА России.
О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. 2 августа его выписали. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба в середине июля. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 25 июля в Нидерландах началась профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян.
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