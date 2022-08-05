ФМБА начало испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. 2 августа его выписали. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.