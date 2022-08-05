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ФМБА начало испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России проводит клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян, сообщает «Интерфакс».

«Набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиТест Monkeypox», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что разработкой реагентов занимается ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) ФМБА России.

О выявлении первого и единственного случая заражения оспой обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Ею заболел молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. 2 августа его выписали. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но заболевание переносится легче. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем при длительном контакте. По оценке руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, риски распространения оспы обезьян в России крайне низкие.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба в середине июля. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 25 июля в Нидерландах началась профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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