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Общество

Ургант иронично ответил депутатам Госдумы на требование уволить его с «Первого канала»

Ведомости

Телеведущий Иван Ургант в ответ на предложение ряда парламентариев уволить его с «Первого канала» призвал изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Накануне прошло первое заседание группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), на котором Урганта признали агентом иностранного влияния.

«В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR»», — написал Ургант.

Он также предложил освободить от заседаний ГРАД членов партии «Справедливая Россия — За правду», «кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

3 августа Мосгорсуд признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. 

В начале марта Telegram-канал Baza сообщил, что ведущий покинул Россию с женой и двумя дочерьми. В середине марта Ургант сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться обратно. Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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