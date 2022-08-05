Ургант иронично ответил депутатам Госдумы на требование уволить его с «Первого канала»
Телеведущий Иван Ургант в ответ на предложение ряда парламентариев уволить его с «Первого канала» призвал изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.
Накануне прошло первое заседание группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), на котором Урганта признали агентом иностранного влияния.
«В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR»», — написал Ургант.
Он также предложил освободить от заседаний ГРАД членов партии «Справедливая Россия — За правду», «кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».
3 августа Мосгорсуд признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.
В начале марта Telegram-канал Baza сообщил, что ведущий покинул Россию с женой и двумя дочерьми. В середине марта Ургант сообщил, что уехал в отпуск, и пообещал вернуться обратно. Последний выпуск программы «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля.
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