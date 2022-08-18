Вячеслав Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Одной из таких мер должно быть введение в законодательство такого понятия, как уголовный проступок, отметил Лебедев. Это, по сути, промежуточное звено между преступлением и административным правонарушением, хотя и влечет наложение судимости. ВС инициировал распространение данного инструмента на 112 составов из УС, которые не связаны с применением насилия или деятельности организованных групп.