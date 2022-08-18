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Вячеслав Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Ведомости

В Верховном суде (ВС) призвали расширить применение мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев на совещании председателей верховных судов государств – членов ШОС.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции ВС России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – сказал он (цитата по РАПСИ).

Одной из таких мер должно быть введение в законодательство такого понятия, как уголовный проступок, отметил Лебедев. Это, по сути, промежуточное звено между преступлением и административным правонарушением, хотя и влечет наложение судимости. ВС инициировал распространение данного инструмента на 112 составов из УС, которые не связаны с применением насилия или деятельности организованных групп.

Уголовный проступок распространяется лишь на преступления небольшой и средней тяжести, которые совершены впервые. Лебедев уточнил, что за уголовный проступок будет назначаться наказание в виде штрафа, общественных работ и иных работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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