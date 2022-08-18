Вячеслав Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу
В Верховном суде (ВС) призвали расширить применение мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев на совещании председателей верховных судов государств – членов ШОС.
«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции ВС России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – сказал он (цитата по РАПСИ).
Одной из таких мер должно быть введение в законодательство такого понятия, как уголовный проступок, отметил Лебедев. Это, по сути, промежуточное звено между преступлением и административным правонарушением, хотя и влечет наложение судимости. ВС инициировал распространение данного инструмента на 112 составов из УС, которые не связаны с применением насилия или деятельности организованных групп.
Уголовный проступок распространяется лишь на преступления небольшой и средней тяжести, которые совершены впервые. Лебедев уточнил, что за уголовный проступок будет назначаться наказание в виде штрафа, общественных работ и иных работ.
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