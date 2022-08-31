Телефонные мошенники обманули Елизавету Пескову

«Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги», - рассказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, служба безопасности банка сработала оперативно после обращения и Елизавете вернули деньги.