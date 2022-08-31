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Телефонные мошенники обманули Елизавету Пескову

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как его дочь Елизавета пострадала от телефонных мошенников, которым удалось снять средства с ее банковских карт. Об этом он сообщил в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание».

«Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее, и у нее с двух карточек сняли деньги», - рассказал Песков (цитата по ТАСС). По его словам, служба безопасности банка сработала оперативно после обращения и Елизавете вернули деньги.

Пресс-секретарь также призвал опасаться тех, кто использует силу убеждения в корыстных целях. «Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, в преступной цели, но они владеют этим талантом абсолютно филигранно», — заключил он.

Банк России ранее сообщил, что сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во II квартале упала на 14% относительно I квартала – с 3,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб.

Больше всего мошенники крадут через мобильный банкинг: им удалось похитить во II квартале 1,8 млрд руб., из которых 74,3% – методом социнженерии. Банки вернули своим клиентам лишь 0,9% (16,3 млн руб.). Но в абсолютной цифре сумма возвращенных средств немного выше II квартала 2021 г. – тогда гражданам вернули 16,1 млн (1,3%) из украденных 1,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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