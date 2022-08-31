Путин 1 сентября проведет открытый урок «о важном» в Калининграде
1 сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Калининград, где посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что слушателями урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Какой теме будет посвящено мероприятие, не уточняется.
В тот же день Путин посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
29 августа Минпросвещения опубликовало материалы патриотических занятий «Разговоры о важном» для школьников и студентов колледжей. Такие уроки будут проходить раз в неделю. Первое занятие состоится 5 сентября и будет посвящено Дню знаний. Школьникам расскажут о пользе учебы и участии в олимпиадах.
На 12 сентября назначили второй урок «Наша страна – Россия». На занятии ученикам 5–11-го классов и студентам колледжей расскажут о проведении специальной военной операции на Украине.
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