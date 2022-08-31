Путин 1 сентября проведет открытый урок «о важном» в Калининграде

В тот же день Путин посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.