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Путин 1 сентября проведет открытый урок «о важном» в Калининграде

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1 сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Калининград, где посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что слушателями урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Какой теме будет посвящено мероприятие, не уточняется.  

В тот же день Путин посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

29 августа Минпросвещения опубликовало материалы патриотических занятий «Разговоры о важном» для школьников и студентов колледжей. Такие уроки будут проходить раз в неделю. Первое занятие состоится 5 сентября и будет посвящено Дню знаний. Школьникам расскажут о пользе учебы и участии в олимпиадах. 

На 12 сентября назначили второй урок «Наша страна – Россия». На занятии ученикам 5–11-го классов и студентам колледжей расскажут о проведении специальной военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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