Прощание с Горбачевым запланировано на субботу
Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, написал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) в своем Telegram-канале.
«Прощание с МС [Михаилом Сергеевичем] состоится в субботу. Детали уточняются», — написал он. Эту же информацию подтвердила дочь политика Ирина, добавив, что прощание пройдет в Колонном зале Дома Союзов.
В Центральной клинической больнице сообщили о смерти Горбачева вечером, 30 августа. Отмечалось, что он скончался после «тяжелой и продолжительной болезни». Позже стало известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 г. Сначала он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990-м стал первым президентом в истории страны. При Горбачеве началась политика перестройки, гласности, ускорения и перезагрузки международных отношений. Свои полномочия он сложил после подписания Беловежских соглашений, которые констатировали распад СССР. В 1990 г. Горбачев получил Нобелевскую премию мира.
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