Спасатели локализовали пожар в оренбургском экопарке
Пожар в экопарке «Качкарский Мар» в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщило ГУ МЧС по Оренбургской области на своей странице во «Вконтакте».
«К тушению пожара привлечены 154 человека и 54 единицы техники. От МЧС России задействованы 107 человек и 21 единица техники. В 22:33 совместными усилиями пожар удалось локализовать, распространение пламени остановлено», — говорится в сообщении.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пожар был сложный, учитывая погодные условия — высокую температуру воздуха и порывистый ветер.
«Пожар, с которым велась борьба несколько часов на территории «Качкарского мара», локализован. Прямая угроза огня от Ростошей была отведена в том числе благодаря жителям посёлка», — написал он в своем Telegram-канале.
Лесные пожары также продолжаются в Рязанской области. После того, как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.
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