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Спасатели локализовали пожар в оренбургском экопарке

Ведомости

Пожар в экопарке «Качкарский Мар» в Оренбурге локализован на площади 100 гектаров, сообщило ГУ МЧС по Оренбургской области на своей странице во «Вконтакте».

«К тушению пожара привлечены 154 человека и 54 единицы техники. От МЧС России задействованы 107 человек и 21 единица техники. В 22:33 совместными усилиями пожар удалось локализовать, распространение пламени остановлено», — говорится в сообщении. 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пожар был сложный, учитывая погодные условия — высокую температуру воздуха и порывистый ветер. 

«Пожар, с которым велась борьба  несколько часов на территории «Качкарского мара», локализован. Прямая  угроза огня от Ростошей была отведена в том числе благодаря жителям посёлка», — написал он в своем Telegram-канале.

Лесные пожары также продолжаются в Рязанской области. После того, как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных