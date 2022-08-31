В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи
Глава Чувашии Олег Николаев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
В сообщении отмечается, что режим ЧС в Чувашии будет действовать с 31 августа и до особого распоряжения. Накануне режим ЧС также ввели в восьми районах республики.
«Ввиду того что сейчас идет активная подготовка к осенне-полевым работам, надо выработать четкий план по ликвидации данных последствий», — заявил Николаев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Он поручил Минсельхозу Чувашии разработать план по уменьшению масштабов ущерба от ЧС.
Уточняется, что причиной введения режима ЧС стала атмосферная засуха. 30 дней подряд в регионе не было осадков более 5 мм в сутки, при этом температура воздуха сохранялась выше 25 градусов. По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков (5% от месячной нормы).
В 2021 г. в Чувашии также вводился режим ЧС регионального характера. Причиной была почвенная засуха, из-за которой погибли посевы сельскохозяйственных культур. Тогда ущерб от природного явления составил 300 млн руб.
Вместе с тем режим ЧС регионального характера продолжает действовать и в Рязанской области из-за лесных пожаров. По данным на 30 августа, общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, превысила 22 000 га.
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