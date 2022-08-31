В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

«Ввиду того что сейчас идет активная подготовка к осенне-полевым работам, надо выработать четкий план по ликвидации данных последствий», — заявил Николаев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Он поручил Минсельхозу Чувашии разработать план по уменьшению масштабов ущерба от ЧС.