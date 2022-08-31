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Общество

В Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи

Ведомости

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

В сообщении отмечается, что режим ЧС в Чувашии будет действовать с 31 августа и до особого распоряжения. Накануне режим ЧС также ввели в восьми районах республики.

«Ввиду того что сейчас идет активная подготовка к осенне-полевым работам, надо выработать четкий план по ликвидации данных последствий», — заявил Николаев на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Он поручил Минсельхозу Чувашии разработать план по уменьшению масштабов ущерба от ЧС.

Уточняется, что причиной введения режима ЧС стала атмосферная засуха. 30 дней подряд в регионе не было осадков более 5 мм в сутки, при этом температура воздуха сохранялась выше 25 градусов. По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков (5% от месячной нормы).

В 2021 г. в Чувашии также вводился режим ЧС регионального характера. Причиной была почвенная засуха, из-за которой погибли посевы сельскохозяйственных культур. Тогда ущерб от природного явления составил 300 млн руб.

Вместе с тем режим ЧС регионального характера продолжает действовать и в Рязанской области из-за лесных пожаров. По данным на 30 августа, общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, превысила 22 000 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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