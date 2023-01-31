Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

В качестве решения проблемы в Минтруде считают, что руководитель может предложить подчиненному отказаться от получения выгоды, из-за которой может возникнуть конфликт интересов. Также предлагается усилить контроль за исполнением обязанностей таким работником, ограничить доступ подчиненного к информации и отстранить сотрудника от поручения, из-за которого может возникнуть конфликт интересов.