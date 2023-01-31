Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Минтруд подготовил изменения в закон «О противодействии коррупции» и отдельные законодательные акты, согласно которым руководители должны принимать меры для исключения конфликтов интересов у подчиненных. Согласно документу, который оказался в распоряжении РБК, ведомство предлагает увольнять начальников за бездействие в случае конфликта интересов работников.
25 января законопроект вынесли на обсуждение общественного совета при Минтруде. В пресс-службе министерства сообщили, что документ прошел межведомственное согласование и внесен в правительство.
Отмечается, что инициатива коснется государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.
Как следует из законопроекта, должностные лица должны сообщать своим руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Начальник, в свою очередь, должен принять меры, чтобы это предотвратить, или сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает необходимыми рычагами власти.
Если же начальник знал о возможном конфликте интересов, но не предпринял никаких мер, то он подлежит увольнению «в связи с утратой доверия», следует из документа.
В качестве решения проблемы в Минтруде считают, что руководитель может предложить подчиненному отказаться от получения выгоды, из-за которой может возникнуть конфликт интересов. Также предлагается усилить контроль за исполнением обязанностей таким работником, ограничить доступ подчиненного к информации и отстранить сотрудника от поручения, из-за которого может возникнуть конфликт интересов.
В 2021 г. президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. Согласно ему, до 30 марта 2023 г. правительство должно рассмотреть вопрос о поправках, который обяжут руководителя принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных. Инициатива Минтруда направлена на введение этой нормы, пишет РБК.