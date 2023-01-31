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Общество

Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Ведомости

Минтруд подготовил изменения в закон «О противодействии коррупции» и отдельные законодательные акты, согласно которым руководители должны принимать меры для исключения конфликтов интересов у подчиненных. Согласно документу, который оказался в распоряжении РБК, ведомство предлагает увольнять начальников за бездействие в случае конфликта интересов работников.

25 января законопроект вынесли на обсуждение общественного совета при Минтруде. В пресс-службе министерства сообщили, что документ прошел межведомственное согласование и внесен в правительство.

Отмечается, что инициатива коснется государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.

Как следует из законопроекта, должностные лица должны сообщать своим руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Начальник, в свою очередь, должен принять меры, чтобы это предотвратить, или сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает необходимыми рычагами власти.

Если же начальник знал о возможном конфликте интересов, но не предпринял никаких мер, то он подлежит увольнению «в связи с утратой доверия», следует из документа.

В качестве решения проблемы в Минтруде считают, что руководитель может предложить подчиненному отказаться от получения выгоды, из-за которой может возникнуть конфликт интересов. Также предлагается усилить контроль за исполнением обязанностей таким работником, ограничить доступ подчиненного к информации и отстранить сотрудника от поручения, из-за которого может возникнуть конфликт интересов.

В 2021 г. президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг. Согласно ему, до 30 марта 2023 г. правительство должно рассмотреть вопрос о поправках, который обяжут руководителя принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных. Инициатива Минтруда направлена на введение этой нормы, пишет РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных